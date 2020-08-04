“Динамо” отказывается покупать молодых футболистов из Бразилии - новости УПЛ

Что думает Игорь Цыганык о предстоящем матче “Шахтер” - “Базель”? Какие прогнозы дает для “горняков” Вячеслав Заховайло? Узнайте об этом в Новостях футбола. События в Премьер-лиге Украины - самые обсуждаемые среди наших фанатов.

Все-таки украинские клубы роднее, чем итальянские или английские, да и с нашими футболистами читатели знакомы не хуже, чем с Эденом Азаром или Калиду Кулибали. Читайте последние новости про Чемпионат Украины https://sportarena.com/football/upl/ . Вы также найдете увлекательные интервью с украинскими футболистами, подробные аналитические обзоры матчей и прямую трансляцию игры в высоком качестве.

Тренер “Динамо” отдает предпочтение опытным бразильским футболистам

Знаменитый журналист Игорь Цыганык взял интервью у тренера “Динамо” Мирча Луческу и узнал, что тот не собирается покупать молодых бразильских футболистов, как это было в “Шахтере”.

Теперь руководство “Динамо” не готово платить 10 миллионов долларов за молодого форварда или защитника. Дело не в деньгах, а в опыте игрока. Лучше купить одного-двух опытных бразильцев, чем несколько молодых новичков “подешевле”. Луческу обратил внимание, что у него и без того много молодых игроков, которые показывают неплохой прогресс (но им еще есть куда расти). Сейчас этот “молодняк” нужно разбавить более опытными игроками.

Луческу отдает предпочтение бразильцам 25-26 лет, которые готовы сразу дать результат. Также Мирча обратил внимание на опытных европейцев, которые играют за национальные сборные. Наконец, Цыганык разузнал, что президент “Динамо” уже подготовил определенную сумму на новых футболистов.

"Луческу настроен на то, чтобы конкурировать с Шахтером уже с первого тура. И никаких шансов на то, что будет время на построение команды, нет. Но если и будут покупать игроков, то только опытных, которые будут давать результат уже сейчас", – рассказал журналист в своей программе Цыганык Live.

Матч “Динамо” - “Полесье” перенесли на 15 августа

“Динамо” Киев решил перенести контрольный матч с “Полесьем” с 12-го на 15-е августа. 11-го числа пройдет спарринг с “Десной”. Трансляция этого матча, как и в случае с предыдущей игрой, вестись не будет.

Напомним, что это будет уже второй спарринг “Динамо” под предводительством нового главного тренера Мирчи Луческу.

Новый сезон УПЛ начнется с игры “Динамо” против “Олимпика”.