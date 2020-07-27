Евгений Плющенко заставляет юных фигуристов бегать на четвереньках

Фигурист Евгений Плющенко нестандартно подходит к тренировкам. Он пользуется, по мнению критиков, очень странными методами. Так, Евгений требует, чтобы юные спортсмены бегали на четвереньках по газону. Суть упражнения в том, чтобы как можно быстрее преодолеть дистанцию бегом на вытянутых руках и ногах. Плющенко опубликовал в Инстаграме видео, на котором он объясняет ученикам, как нужно выполнять упражнения, которые показались подписчикам неприемлемыми.

«Это не тренировки, а какое-то позорище», «Ну это же не собака! Опеки на вас нет», — раскритиковали двукратного олимпийского чемпиона подписчики.

Но некоторые заметили, что подобные упражнения прекрасно укрепляют мышцы, поэтому методы Плющенко очень кстати, так как являются эффективными, пишет Вечерняя Москва .

Так или иначе, но подписчики оставили 130 тысяч лайков и похвалили юных фигуристок за терпение, а Евгения – за умение делать тренировки необычными.