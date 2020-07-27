Евгений Плющенко заставляет юных фигуристов бегать на четвереньках

Вчера, 21:25

Александр Зуев

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Евгений Плющенко заставляет юных фигуристов бегать на четвереньках

Фигурист Евгений Плющенко нестандартно подходит к тренировкам. Он пользуется, по мнению критиков, очень странными методами. Так, Евгений требует, чтобы юные спортсмены бегали на четвереньках по газону. Суть упражнения в том, чтобы как можно быстрее преодолеть дистанцию бегом на вытянутых руках и ногах. Плющенко опубликовал в Инстаграме видео, на котором он объясняет ученикам, как нужно выполнять упражнения, которые показались подписчикам неприемлемыми. 

«Это не тренировки, а какое-то позорище», «Ну это же не собака! Опеки на вас нет», — раскритиковали двукратного олимпийского чемпиона подписчики. 

Но некоторые заметили, что подобные упражнения прекрасно укрепляют мышцы, поэтому методы Плющенко очень кстати, так как являются эффективными, пишет Вечерняя Москва.

Так или иначе, но подписчики оставили 130 тысяч лайков и похвалили юных фигуристок за терпение, а Евгения – за умение делать тренировки необычными.

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