Антон Шипулин заразился коронавирусом в Сочи

Чемпион мира по биатлону 2017 года, а ныне депутат Государственной Думы Антон Шипулин сегодня на своей страничке в социальной сети сделал откровенное признание: у него и членов его семьи диагностирован коронавирус. По его словам, COVID-19 Шипулины подхватили в Сочи.
По его словам, вначале заболела малышка Мира. У девочки поднялась температура до 39 градусов, но других симптомов при этом не наблюдалась. Потом лихорадка началась у самого Антона Шипулина, а после него - теща и жена. Спортсмен пояснил, что после этого закралось подозрение: уж не коронавирус ли? Был сделан тест, он оказался положительным. Коронавирус поразил всех, кроме Димы - сына Антона Шипулина.
Шипулин напомнил россиянам, что заразиться коронавирусом может каждый, в том числе и те, кто видит в нем мировой заговор и не верит в существование. Особенно на курортах, где, как пишет биатлонист, просто негде яблоку упасть.
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