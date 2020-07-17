Антон Шипулин заразился коронавирусом в Сочи

Чемпион мира по биатлону 2017 года, а ныне депутат Государственной Думы Антон Шипулин сегодня на своей страничке в социальной сети сделал откровенное признание: у него и членов его семьи диагностирован коронавирус. По его словам, COVID-19 Шипулины подхватили в Сочи.

«В этом году отправил Луизу с детьми и тещей в Сочи, чтобы они отдохнули, покупались в море, пока я работаю в столице. Приезжал к ним только на выходные», - рассказал Антон.

По его словам, вначале заболела малышка Мира. У девочки поднялась температура до 39 градусов, но других симптомов при этом не наблюдалась. Потом лихорадка началась у самого Антона Шипулина, а после него - теща и жена. Спортсмен пояснил, что после этого закралось подозрение: уж не коронавирус ли? Был сделан тест, он оказался положительным. Коронавирус поразил всех, кроме Димы - сына Антона Шипулина.

«Мира, я и тёща переносим болезнь в легкой форме, Луизу госпитализировали. Очень надеюсь, все восстановимся быстро. А пока находимся на самоизоляции», - пояснил прославленный биатлонист.

Шипулин напомнил россиянам, что заразиться коронавирусом может каждый, в том числе и те, кто видит в нем мировой заговор и не верит в существование. Особенно на курортах, где, как пишет биатлонист, просто негде яблоку упасть.

«Людей просто тьма. Ни о какой социальной дистанции речи быть не может. Поэтому если вы решили отдохнуть на море, то будьте в 10 раз внимательнее и осторожнее!» — резюмировал Шипулин.