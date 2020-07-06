В США погиб 24-летний непобежденный боксер

24-летний боксер-профессионал Трэвелл Мэзион из США погиб в результате ДТП. Об этом сообщает TMZ.

Известно, что Cadillac Мэзиона, который за свою спортивную карьеру не потерпел ни одного поражения на ринге, вылетел на встречную полосу, задел еще один автомобиль, а затем врезался лоб в лоб с Honda Pilot.

В результате аварии боксер погиб на месте. Еще один пострадавший — 61-летний водитель Honda Pilot — умер через некоторое время в больнице.

Причины, по которым автомобиль Мэзиона вылетел на встречную полосу, на данный момент пока не установлены. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

Отметим, что свой последний победный поединок Мэзион завершил всего за 58 секунд. Он в январе 2020 года нокаутировал Фернандо Кастанеду. На счету погибшего боксера в общей сложности было 17 побед в 17 боях, в том числе 13 поединков были завершены нокаутом.