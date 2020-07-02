Дзюба сымитировал секс с Азмуном в раздевалке «Зенита» и подвергся травле

Вчера, 22:39

Ольга Громова

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Дзюба сымитировал секс с Азмуном в раздевалке «Зенита» и подвергся травле

Артем Дзюба, нападающий «Зенита» и сборной России подвергся травли в сети после того, как сымитировал половой акт с партнером по команде Сердаром Азмуном.

Накануне питерский «Зенит» расправился с «Краснодаром» со счетом 4:2. Это позволило клубу досрочно стать чемпионом России по футболу.

Команда не знала себя от радости и начала выражать веселье по поводу громкой победы еще в раздевалке.

В сеть даже выложили кадры оттуда, прикрашенные фирменным логотипом клуба. 

И все бы ничего, простили бы фанаты веселье (а что, имеют право, заслужили) футболистам, если бы не выходка Артема Дзюбы. Он явно переигрывал в раздевалке, потому как ликуя от чемпионства, по непонятной причине сымитировал секс с Азмуном, взяв того за шею.

Ролик, появившийся в Твиттере Sports.ru, вызвал много гневных комментариев. Болельщики не могли скрыть отвращение и делали неприличные замечания.

«Позорище», «Слишком много мороженого съели», «Уроды», - пишут фанаты.

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