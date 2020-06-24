Во время матча «Тамбов»-«Зенит» на стадионе транслировались оскорбления в адрес Дзюбы

Вчера, 19:10

Ольга Громова

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Во время матча «Тамбов»-«Зенит» на стадионе транслировались оскорбления в адрес Дзюбы

В Нижнем Новгороде состоялся футбольный матч между питерским «Зенитом» и «Тамбовом». Традиционно игра прошла при пустых трибунах. 

Организаторы, дабы поддержать футболистов и создать эффект присутствия болельщиков на стадионе, посредством громкоговорителей включили интершум с фанатскими кричалками.

Однако номинальные хозяева перестарались. Непонятно по какой причине они выбрали подборку скандирований футбольных фанатов в поддержу московского ЦСКА. Но что еще больше удивило, на стадионе транслировалось немало оскорблений в адрес капитана сборной России Артема Дзюбы. И они не остались незамеченными телезрителями.

Форвард «Зенита» подобные выпады в свой адрес мимо ушей с их подачи также не смог пропустить. Он прокомментировал инцидент на своей странице в социальной сети, разместив несколько падающих от смеха смайликов.

Что касается самого матча между «Тамбовом» и «Зенитом», он завершился уверенной победой «сине-бело-голубых» со счетом 2:1.

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