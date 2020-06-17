UFC объявил о поединке российского и украинского бойцов

В ночь на 19 июля на «Бойцовском острове» в ОАЭ состоится поединок между российским и украинским бойцами. Как объявил UFC, бой в наилегчайшем весе проведут россиянин Тагир Уланбеков и украинец Александр Доскальчук. Для обоих спортсменов это будет дебютный поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате.

Отметим, что на счету Уланбекова и Доскальчука по 11 поединков в смешанных единоборствах. Каждый из спортсменов выиграл 10 боев и по одному проиграл. При этом Доскальчук не проводил поединков по правилам смешанных единоборств с ноября 2018 года. Известно, что Уланбекова уже поддержал Хабиб Нурмагомедов, пишет Комсомольская правда

Ранее Доскальчук и Уланбеков выступали в других турнирах. Уланбеков - в GFC и Fight Nights Global, Доскальчук - в M-1 Global

Отметим, что «Бойцовский остров» - это участок земли, арендованный UFC. На время пандемии коронавируса там соберутся все лучшие спортсмены мира в этом чемпионате.