Шесть футболистов «Ростова» заразились коронавирусом

Шесть игроков российского футбольной команды «Ростов» заразились коронавирусом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы клуба. Фамилии игроков не уточняются. Указывается, что заразившихся спортсменов изолировали от остальных игроков.

«В близком контакте с ними находились 42 сотрудника из штаба ФК «Ростов» — среди них игроки основного состава, тренерский штаб и персонал», - отметили в пресс-службе.

О том, что в клубе произошла вспышка коронавируса, руководство проинформировало Российский футбольный союз и Российскую премьер-лигу.

Из-за заражения шести игроков клуба коронавирусом проведение матча возобновленного чемпионата России по футболу против ФК «Сочи», который должен пройти послезавтра, 19 июня, на стадионе «Фишт», было под большим вопросом. Матч вероятно будет отменен, так как по последней информации ФК «Ростов» в полном составе уходит на двухнедельный карантин.