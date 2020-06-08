Александр Кокорин заявил, что тюрьма его ничему не научила

Сегодня, 15:23

Александр Зуев

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Александр Кокорин заявил, что тюрьма его ничему не научила

Нападающий питерского «Зенита», выступающий в клубе «Сочи» Александр Кокорин, поделился с бывшим футболистом московского «Локомотива» Александром Алиевым  своими впечатлениями о времени, проведенном в заключении.

По его словам, тюрьма его не поменяла и ничему не научила, однако он понял, что нужно ценить родных и близких, которые пострадали в этой ситуации больше всего. 29-летний футболист также добавил, что никому не желает такой жизни, так как это ужасно и научить чему-то тюрьма не может. Кокорин считает, что в России такое может коснуться любого, поэтому нужно все делать аккуратно. Истину «от тюрьмы и от сумы не зарекайся», знают все, однако забывают о ней слишком часто, сказал Кокорин.

Напомним, футболисты Александр Кокорин, его брат Кирилл и Павел Мамаев в октябре 2018 года устроили две драки в Москве. Сначала у гостиницы «Пекин» они набросились на водителя телеведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой, Виталия Соловчука, пишет Soccer.ru. Мужчина получил тяжелые травмы. Затем в кафе «Кофемания» спортсмены избили директора департамента автомобильной промышленности Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП «Нами» Сергея Гайсина.

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