Теннисистка Светлана Кузнецова рассказала о деградации уехавших из России людей

Сегодня, 09:54

Анна Лисова

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Теннисистка Светлана Кузнецова рассказала о деградации уехавших из России людей
Теннисистка Светлана Кузнецова

В прямом эфире Instagram-аккаунта Марии Командной теннисистка Светлана Кузнецова рассказала, как меняет людей переезд в другую страну. По ее словам, она не любит, когда кто-то говорит ей, что за рубежом жить лучше, чем в России. Спортсменка отметила также то, что те, кто покидает Россию, часто останавливаются в развитии.

«В той же Америке, на Брайтон-Бич люди говорят: «Я с Рашки приехал, я не спикаю по-английски». Идет какая-то деградация», — объяснила она.

По словам Кузнецовой, она любит русских людей, поскольку это «ее душа». Русских, отмечает спортсменка, она считает похожими на итальянцем, поскольку они «такие же сумасшедшие». В Испании, отметила Кузнецова, она прожила 8 лет, и все это время ей хотелось на родину. Сейчас же она тренируется в Москве.

«Я ругалась с родителями, папа говорил, что мне надо в Петербург, где у него есть свой велотрек и корт. Там шикарные условия, но мне больше нравится в Москве. Я здесь комфортно себя чувствую», - призналась спортсменка.
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