В сети опубликовали фото роскошной виллы Роналду в Испании

Фотографии роскошной виллы нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовало издание The Sun на своем официальном сайте.

Речь идет о вилле на Марбелье, которая обошлась португальскому форварду в 1,5 млн евро. Этот дом с видом на Средиземное море расположен рядом с загородным гольф-клубом. На вилле оборудован тренажерный зал. Есть там домашний кинотеатр и бассейн. Недалеко от виллы Криштиану Роналду расположен дом ирландского бойца UFC Конора Макгрегора.

Несколькими днями ранее издание Forbes сообщило, что Роналду стал первым в истории футболистом, чей доход превысил миллиард долларов. Он является пятикратным обладателем «Золотого мяча», и столько же раз он побеждал в Лиге чемпионов. Играя за сборную Португалии, Роналду также становился победителем чемпионата Европы.

За различные футбольные клубы Роналду выступает уже 17 лет. За это время своей футбольной карьерой он заработал 650 млн долларов. Около 350 млн долларов ему принесли спонсорские контракты.