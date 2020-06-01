Австралийская гонщица бросила спорт и стала порноактрисой

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Ольга Громова

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Австралийская гонщица бросила спорт и стала порноактрисой

25-летняя австралийская гонщица Рени Грейси распрощалась со спортом, объявив о завершении карьеры ради съемок в фильмах для взрослых. Спортсменка ушла в порноактрисы.

По данным британского таблоида The Sun, переходом из спорта в порно экс-гонщица довольна. Она призналась, что на гонках она зарабатывала крайне мало, появились долги. Съемки в порно принесли Рени Грейси не только славу, но и деньги. Девушка расплатилась со своими долгами, а также вскоре надеется закрыть ипотеку - у нее будет собственная недвижимость.

«Я не могла и мечтать о таких деньгах. Меня устраивает то, чем я теперь занимаюсь», — заявила Грейси.

Австралийка подчеркнула, что ее семья одобрила ее решение уйти из спорта.

Издание пишет, что сейчас заработок Грейси примерно 2,5 тысячи долларов в день. Сколько ей приносили соревнования, не указывается.

Грейси - первая женщина-пилот, принявшая участие в серии туринговых гонок Supercars. В 2017 году ее из-за не сильно впечатляющих показателей заменили.

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