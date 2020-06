«Мы что, преступники?»: к семье Погребняка нагрянет полиция из-за коронавируса

View this post on Instagram

Ребят, а теперь серьезно, мне нужна информация, у нас начинает происходит уже беспредел! Помимо того, что я 5 раз в день отправляю фото в соц. Мониторинг, к нам приезжают врачи( фоткают нас), а сегодня мне позвонили из ПОЛИЦИИ?????? Сказали, что к нам придут?? Мы, что преступники?????? Из нашей квартиры сделали уже проходной двор, а самое страшное, что я уже не понимаю, кто откуда приходит?????+??? Вопрос: как быть? Да и ещё, после таких мер, я уверена, что большинство вообще не будут сообщать о своей болезни!