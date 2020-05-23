«Мы что, преступники?»: к семье Погребняка нагрянет полиция из-за коронавируса

Жена нападающего «Урала» Павла Погребняка Мария возмутилась, что ее семью, заболевшую коронавирусом, намерена в ближайшее время навестить полиция. Девушка не может понять, зачем это нужно и что происходит.

22 мая появилась информация о том, что знаменитый футболист Павел Погребняк и вся его семья заразились коронавирусом. Сам футболист находится в больнице Екатеринбурга. Врачи уверяют, что форвард идет на поправку.

Мария Погребняк находится на карантине - вместе с тремя сыновьями. Звонок из полиции с предупреждением о предстоящем визите вывел ее из себя.

«Ребят, а теперь серьезно, мне нужна информация, у нас начинает происходить уже беспредел! Кроме того, что я по 5 раз на день отправляю фото в социальный мониторинг, к нам приезжают врачи и фотографируют нас, сегодня мне позвонили из полиции! Сказали, что к нам придут. Мы что, преступники?», - вопрошает девушка в своем Инстаграм.

Она посетовала на то, что квартира уже превратилась в проходной двор и сложно на самом деле уже даже сориентироваться, кто, откуда и зачем приходит.

После таких мер большинство вообще не будут сообщать о своей болезни, уверена Мария Погребняк.