«Мы что, преступники?»: к семье Погребняка нагрянет полиция из-за коронавируса

Жена нападающего «Урала» Павла Погребняка Мария возмутилась, что ее семью, заболевшую коронавирусом, намерена в ближайшее время навестить полиция. Девушка не может понять, зачем это нужно и что происходит.
22 мая появилась информация о том, что знаменитый футболист Павел Погребняк и вся его семья заразились коронавирусом. Сам футболист находится в больнице Екатеринбурга. Врачи уверяют, что форвард идет на поправку.
Мария Погребняк находится на карантине - вместе с тремя сыновьями. Звонок из полиции с предупреждением о предстоящем визите вывел ее из себя.
Она посетовала на то, что квартира уже превратилась в проходной двор и сложно на самом деле уже даже сориентироваться, кто, откуда и зачем приходит.
После таких мер большинство вообще не будут сообщать о своей болезни, уверена Мария Погребняк.
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Ребят, а теперь серьезно, мне нужна информация, у нас начинает происходит уже беспредел! Помимо того, что я 5 раз в день отправляю фото в соц. Мониторинг, к нам приезжают врачи( фоткают нас), а сегодня мне позвонили из ПОЛИЦИИ?????? Сказали, что к нам придут?? Мы, что преступники?????? Из нашей квартиры сделали уже проходной двор, а самое страшное, что я уже не понимаю, кто откуда приходит?????+??? Вопрос: как быть? Да и ещё, после таких мер, я уверена, что большинство вообще не будут сообщать о своей болезни!
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