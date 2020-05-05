«Ты поборешь болезнь!»: Михаил Боярский переживает за здоровье заразившегося коронавирусом Погребняка

Народный артист РСФСР Михаил Боярский переживает за здоровье игрока ФК «Урал» Павла Погребняка, у которого ранее был диагностирован коронавирус. Об этом знаменитый певец рассказал РИА Новости, отметив, что не сомневается в том, что форвард екатеринбургской команды справится с заболеванием.
Он добавил, что Павла Погребняка поддерживают также болельщики и Господь Бог.
РИА Новости отмечает, что президент клуба заявил, что нападающий сейчас находится под наблюдением медиков, ситуация под контролем.
Заметим, что коронавирус у Погребняка был выявлен в минувшую пятницу. О ковиде у футболиста стало известно после проведения общекомандного тестирования «Урала».
Напомним, чемпионат России по футболу будет возобновлен 21 июня. Такое решение было принято 15 мая исполкомом Российского футбольного союза (РФС).
Первенство страны по футболу было прервано 17 марта из-за пандемии коронавируса.
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