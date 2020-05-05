«Ты поборешь болезнь!»: Михаил Боярский переживает за здоровье заразившегося коронавирусом Погребняка

Сегодня, 19:28

Ольга Громова

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«Ты поборешь болезнь!»: Михаил Боярский переживает за здоровье заразившегося коронавирусом Погребняка

Народный артист РСФСР Михаил Боярский переживает за здоровье игрока ФК «Урал» Павла Погребняка, у которого ранее был диагностирован коронавирус. Об этом знаменитый певец рассказал РИА Новости, отметив, что не сомневается в том, что форвард екатеринбургской команды справится с заболеванием.

«Павел, дорогой, тебя тревожит Боярский Михаил! Я переживаю за тебя, болею не только как за спортсмена, но как за замечательного мужика, который наверняка справится со всем горем, которое напало на одного из лучших спортсменов страны», - обратился к футболисту Михаил Боярский.

Он добавил, что Павла Погребняка поддерживают также болельщики и Господь Бог.

«Все будет хорошо, ты справишься с болезнью, как справился со многими врагами на футбольном поле. Забивай свой здоровый красивый гол, который поставит тебя на ноги. С Богом!» - напутствовал футболиста Михаил Боярский, который является преданным фанатом ФК «Зенит».

РИА Новости отмечает, что президент клуба заявил, что нападающий сейчас находится под наблюдением медиков, ситуация под контролем.

Заметим, что коронавирус у Погребняка был выявлен в минувшую пятницу. О ковиде у футболиста стало известно после проведения общекомандного тестирования «Урала».

Напомним, чемпионат России по футболу будет возобновлен 21 июня. Такое решение было принято 15 мая исполкомом Российского футбольного союза (РФС).

Первенство страны по футболу было прервано 17 марта из-за пандемии коронавируса.

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