Экс-игрок «Шальке», признанный в 2016 году погибшим, оказался жив

Сегодня, 11:40

Ольга Громова

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Экс-игрок «Шальке», признанный в 2016 году погибшим, оказался жив
Футболист Хианник Камба

Футболист Хианник Камба, экс-защитник немецкого футбольного клуба «Шальке», который в 2016 году официально был признан погибшим, на самом деле жив. Сейчас он вместе с семьей обосновался в регионе Рур. Такие сенсационные новости сообщило авторитетное немецкое издание Bild.

В 2016 году в Конго произошла автомобильная катастрофа, после которой Хианника признали погибшим. По всей видимости, это была лишь часть хитроумного плана. Футболист найден живым в Гельзенкирхене. Очевидно, что смерть была инсценирована с целью получения выплат по страховке. Жена футболиста предоставила агентству документы, которыми подтверждалась его смерть, и получила по страховке шестизначную сумму. Теперь в отношении жены Камба прокуратура расследует дело.

Хианнику Камба сейчас 33 года. За время своей спортивной карьеры он провел в составе юношеских и молодежных команд в период с 2003-го по 2007 год 59 матчей.

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