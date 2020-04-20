Японцы потребовали забрать фигуристку Евгению Медведеву в Россию

Японские фанаты фигурного катания возмутились присутствием в своей стране двукратной чемпионки мира из России Евгении Медведевой. Они потребовали немедленно забрать спортсменку на Родину.

Накануне Евгения Медведева исполнила часть произвольной программы прошлого сезона под музыку из фильма "Мемуары гейши" в японском парке среди цветущих сакур. Видео своего проката знаменитость выложила в Instagram, отметив, что сильно скучает по льду.

В Японию Медведева прилетела в начале апреля для участия в шоу Prism on Ice. Оно должно было состояться в июне, но из-за пандемии коронавируса перенесено на год. Еще тогда, во время перелета, фигуристке пришлось объясняться с отечественными фанатами, которые были удивлены тем, что Медведева решилась на перелет в другую страну, когда свирепствует коронавирус.

Теперь же пребыванием спортсменки в стране откровенно возмутились японцы. Один из пользователей Сети даже отправил обращение в посольство России.

«Евгения Медведева из вашей страны проскользнула в нашу страну, несмотря на карантин… Сегодня Медведеву видели в одном из супермаркетов, где она совершала покупки. Говорят, она тренируется на одном из катков, который закрыт для остальных из-за пандемии», - написал автор.

О тренировках спортсменки в Японии недавно рассказывала Татьяна Тарасова.

«Мы просим туристов не посещать нашу страну. Это непростительно, когда люди из других стран прилетают в Японию в такие тяжелые времена и так себя ведут», - добавил etsuko666 и попросил посольство забрать Медведеву обратно в Россию.

Его обращение поддержали и другие пользователи Твиттера.