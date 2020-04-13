Фергюсон: Нурмагомедов сбежал на трясущихся ногах

Американский боец UFC Тони Фергюсон уверен, что российскому чемпиону в легком весе Хабибу Нурмагомедову надо завешить карьеру. Его последний комментарий СМИ был в довольно агрессивной манере. Хабиба Фергюсон обвинил в бегстве и сравнил с поджавшей хвост собакой.
Он добавил, что не хочет оскорбить семью россиянина.
Его слова приводит ESPN.
Напомним, Фергюсон и Нурмагомедов должны были встретиться в бою на турнире UFC 249 два дня назад - 18 апреля. Россиянин из-за закрытых границ и невозможности добраться до места проведения отказался от поединка. В результате место Хабиба досталось американцу Джастину Гэтжи.
Изначально турнир должен был пройти в Бруклине. Однако из-за пандемии коронавируса губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо ограничил проведение массовых и спортивных мероприятий.
Глава UFC Дэйна Уайт заявлял, что турнир состоится без зрителей в специальном месте. Как выяснилось, речь шла о частном острове, который он взял в аренду.
Но планам не суждено было сбыться - 10 апреля Уайт объявил об отмене UFC 249 по причине усиления пандемии коронавируса.
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