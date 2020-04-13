Фергюсон: Нурмагомедов сбежал на трясущихся ногах

Сегодня, 15:51

Ольга Громова

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Фергюсон: Нурмагомедов сбежал на трясущихся ногах

Американский боец UFC Тони Фергюсон уверен, что российскому чемпиону в легком весе Хабибу Нурмагомедову надо завешить карьеру. Его последний комментарий СМИ был в довольно агрессивной манере. Хабиба Фергюсон обвинил в бегстве и сравнил с поджавшей хвост собакой.

«Я думаю, он знает, что пришла пора уходить. Дело не в UFC, а в Хабибе. Этот чувак по сути сделал это. Он сбежал, словно собака с поджатым хвостом. Но в мире много чего происходит. Поэтому, я надеюсь, что он в безопасности и счастлив со своей семьей. Я на самом деле надеюсь, что он тренируется, а не просто несет всякую чушь», - сказал американец.

Он добавил, что не хочет оскорбить семью россиянина.

«Это собачий мир, и я сражаюсь за свой счастливый билет», - резюмировал Тони.

Его слова приводит ESPN.

Напомним, Фергюсон и Нурмагомедов должны были встретиться в бою на турнире UFC 249 два дня назад - 18 апреля. Россиянин из-за закрытых границ и невозможности добраться до места проведения отказался от поединка. В результате место Хабиба досталось американцу Джастину Гэтжи.

Изначально турнир должен был пройти в Бруклине. Однако из-за пандемии коронавируса губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо ограничил проведение массовых и спортивных мероприятий.

Глава UFC Дэйна Уайт заявлял, что турнир состоится без зрителей в специальном месте. Как выяснилось, речь шла о частном острове, который он взял в аренду.

Но планам не суждено было сбыться - 10 апреля Уайт объявил об отмене UFC 249 по причине усиления пандемии коронавируса.

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