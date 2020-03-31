В Туркмении возобновляют чемпионат страны по футболу

Уже с 19 апреля в Туркмении возобновится чемпионат страны по футболу. Федерация футбола Туркмении сообщила, что матчи начнутся с 19 февраля. Их разрешили посещать болельщикам. Ранее чемпионат по футболу в Туркмении прервали из-за угрозы распространения коронавируса. Матчи приостановили с 24 марта, тогда как турнир стартовал 6 марта. За это время в лидеры вышел ашхабадский «Копетдаг», сыграв 3 тура. Всего же в турнире участвуют 8 команд.

Стоит отметить, что официально в Туркмении не зафиксировано ни одного случая COVID-19. В этой стране вообще запрещено использование слова «коронавирус», о чем сообщила 31 марта организация Reporters Without Borders. Такое решение властей правозащитники считают попыткой скрыть реальную информацию о распространении коронавируса.

Стоит отметить, что решила не прерывать футбольный чемпионат Белоруссия. Также профессиональные футбольные лиги продолжили сезон в Бурунди, Таджикистане и Никарагуа. А вот в подавляющем большинстве стран футбольные турниры приостановлены. В России пока чемпионат страны остановлен до 31 мая. Чемпионат Европы 2020 предварительно перенесли на следующий год.