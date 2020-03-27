Нурмагомедов: «Фергюсону ищут нового соперника»

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов сообщил, что не может выехать из России в США, поэтому его бой с Тони Фергюсоном снова срывается.
Это уже пятый раз, когда приходится переносить бой Нурмагомедова и Фергюсона, пишет «Коммерсантъ».
О том, что бой, запланированный на 18 апреля, не состоится, Нурмагомедов сообщил в соцсети. Он подчеркнул, что до сих пор ситуация вокруг его поединка с Фергюсоном не прояснилась. Вылететь из России в Эмираты он не может, поскольку из-за коронавируса закрыты границы. При этом в UFC готовы провести турнир без него.
Он уточнил, что турнир решили перенести в Эмираты, но из-за того, что границы закрыты, в Абу-Даби Нурмагомедов не попал.
Российский боец отметил, что пока он находится Дагестане и продолжает регулярные тренировки. Будет ли проведен бой с Фергюсоном, он сказать не может, поскольку даже если его проведут в США, попасть в эту страну в ближайшее время ему не удастся.
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