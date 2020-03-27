Нурмагомедов: «Фергюсону ищут нового соперника»

Сегодня, 09:34

Анна Лисова

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Нурмагомедов: «Фергюсону ищут нового соперника»

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов сообщил, что не может выехать из России в США, поэтому его бой с Тони Фергюсоном снова срывается. 

Это уже пятый раз, когда приходится переносить бой Нурмагомедова и Фергюсона, пишет «Коммерсантъ». 

О том, что бой, запланированный на 18 апреля, не состоится, Нурмагомедов сообщил в соцсети. Он подчеркнул, что до сих пор ситуация вокруг его поединка с Фергюсоном не прояснилась. Вылететь из России в Эмираты он не может, поскольку из-за коронавируса закрыты границы. При этом в UFC готовы провести турнир без него.

«Мы тренировались в Сан-Хосе около 10 дней, не зная, будем ли мы драться, в каком формате пройдет бой: со зрителями или без них. Еще много вопросов, на которые у нас не было ответов», - рассказал Нурмагомедов. 

Он уточнил, что турнир решили перенести в Эмираты, но из-за того, что границы закрыты, в Абу-Даби Нурмагомедов не попал. 

Российский боец отметил, что пока он находится Дагестане и продолжает регулярные тренировки. Будет ли проведен бой с Фергюсоном, он сказать не может, поскольку даже если его проведут в США, попасть в эту страну в ближайшее время ему не удастся. 

Нурмагомедов отмели, что, как ему стало известно, уже идут поиски нового соперника для Фергюсона. Он подчеркнул, что не против, если турнир пройдет без него. Но готов к поединку в любое время, важно лишь, чтобы бой можно было провести, не нарушая условия тех мер, которые принимаются в борьбе с пандемией.
Также Нурмагомедов призвал всех соблюдать меры предосторожности.
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