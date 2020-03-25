Боксер Липинец рассказал о проблемах с туалетной бумагой в США

Сегодня, 15:05

Анна Лисова

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Боксер Липинец рассказал о проблемах с туалетной бумагой в США

США вышли на первое место по числу людей, заразившихся коронавирусом. Пандемия коронавируса нагнала паники на многие страны. Как отреагировали на происходящее американцы в эфире «Матч ТВ» рассказал российский боксер Сергей Липинец.

Так, на дорогах по его словам, уже нет пробок, хотя власти и не обязывают граждан сидеть дома, тем не менее, выходить без лишней надобности на улицу не рекомендуется. Неделю назад закрылись все кафе, но продается еда на вынос.

«К магазинам, бывает, выстраивается очередь. А туалетной бумаги вообще нет. Воду продают только одну упаковку на человека», — рассказал боксер.

Ситуацию в США он оценил как тяжелую. Сергей Липинец будет две недели дома сам на карантине. Он решил отправить жену и детей к родителям, поскольку вернулся из карантинной страны.

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