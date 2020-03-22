Мэр Бергамо сравнил матч «Атланта» - «Валенсия» с биологической бомбой

В Италии распространение коронавируса стало проблемой для всей страны. Ежедневно там фиксируют тысячи новых заражений, а смерти исчисляются сотнями.

По мнению мэра итальянского города Бергамо Джорджио Гори, матч Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Валенсией» стал одним из главных факторов распространения коронавируса, пишет портал sports.ru .

Он отметил, что на тот момент коронавирус уже распространялся по Италии. И среди тех 40 тыс. болельщиков, которые присутствовали на матче, проходившем на Сан-Сиро, были зараженные. Те, кто не пришел на игру, смотрели матч в пабах, у друзей, собираясь компаниями, что посодействовало еще большему распространению коронавируса.

Мэр отметил, что центром вспышки инфекции стала больница, в которой находился пациент с непризнанной пневмонией.

Первый случай коронавируса был в Италии зафиксирован в начале февраля, а матч «Аталанта» – «Валенсия» состоялся 19 февраля. И только с 22 февраля футбольные матчи серии А в Италии отменили.

В Италии сейчас уже более 70 тыс. заболевших, из которых 30 тыс. – в Лобмардии. За минувшие сутки в этой стране было зафиксировано 3 612 новых случаев заражения.