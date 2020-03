В UFC подыскали место для проведения боя Нурмагомедова и Фергюсона

Президент UFC Дана Уайт подыскал подходящее место для проведения турнира UFC 249, боем-хедлайнером которого должен стать поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. Место проведения боя он называть не стал, но отметил, что схватка состоится без фанатов.

Бой Хабиб Нурмагомедов - Тони Фергюсон должен состояться 18 апреля сего года. Учитывая, что все серьезные и несерьезные, большие и маленькие спортивные мероприятия отменили из-за коронавируса, эксперты до последнего были уверены, что и этого поединка не будет. Но Дана Уайт обещает его спасти.

«Я также волновался из-за отмены боя Хабиб – Фергюсон, но я сделаю этот бой», – заявил президент UFC в своем Твиттер. Дабы поднять настроение поклонникам смешанных единоборств, он приложил фото участников поединка в... преклонном возрасте.

I was worried about this fight too... but I will get this done #UFC249 @TeamKhabib @TonyFergusonXT pic.twitter.com/JnDOdvrMlr