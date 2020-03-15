ЧМ-2020 по хоккею отменен из-за пандемии коронавируса

Чемпионат мира-2020 по хоккею из-за пандемии коронавируса отменен. Сообщение об этом появилось на официальном портале Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ). Первенство должно было пройти в Швейцарии с 8 по 24 мая сего года.

Решение об отмене Чемпионата мира по хоккею было ожидаемым. Из-за распространения коронавируса COVID-19 по миру ранее были отменены многие первенства, а также перенесен на следующий год Чемпионат Европы по футболу.

17 марта о приостановке своих сезонов до 10 апреля объявили РПЛ, КХЛ и Единая лига ВТБ. Ранее были приостановлены поединки в НХЛ.

В Федерации хоккея России (ФХР) надеются, что после официального сообщения об отмене чемпионата мира тренерский штаб национальной сборной продолжит работу.

«ФХР рассчитывает на тот штаб, который работал на этапах Евротура», - цитирует слова своего неназванного источника в ФХР телеканал Матч-ТВ.

Напомним, главным тренером отечественной сборной является Алексей Кудашов, старшими тренерами — Алексей Жамнов и Валерий Брагин.