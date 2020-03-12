Петербургский чемпион мира по кайтсерфингу Тюшкевич заразился коронавирусом

Сегодня, 20:56

Ольга Громова

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Петербургский чемпион мира по кайтсерфингу Тюшкевич заразился коронавирусом

Чемпион мира по кайтсерфингу из Петербурга Петр Тюшкевич заразился новым коронавирусом. Спортсмен вошел в число россиян, тесты которых показали положительный результат.

О заражении коронавирус питерский спортсмен сообщил сам - оставил пост на личной страничке в социальной сети Instagram, прикрепив селфи с больничной койки. На фото Петр, находящийся в одной из московских больниц, улыбается.

«Теперь вы знаете этого счастливчика, одного из официальных 50 случаев заражения по России», - написал Тюшкевич.

Спортсмен не сообщил о своем состоянии, но сказал, что врачи пообещали: он выздоровеет.

Петр Тюшкевич также добавил, что паники нет, но попросил россиян поменьше ходить в людные места и, по возможности, сидеть дома.

Подписчики спортсмена пожелали ему скорейшего выздоровления. Некоторые обвинили в откровенном «хайпе», предположив, что он здоров.

Впрочем, кроме своего фото чемпион прикрепил и фото, на котором запечатлены медики. Судя по эмблемам на их защитных костюмах, Тюшкевич находится в больнице на Коммунарке, из которой сегодня выписали 50 пациентов, у которых коронавирус во время карантина не подтвердился.

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