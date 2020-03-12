Роналду бесплатно передаст Португалии свои отели для больных коронавирусом

Сегодня, 10:44

Ольга Громова

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Роналду бесплатно передаст Португалии свои отели для больных коронавирусом

Знаменитый португальский футболист Криштиану Роналду решил помочь родной стране в борьбе с коронавирусом, который охватил всю Европу. Форвард объявил, что бесплатно передает свои отели, которые можно переоборудовать под больницы. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Marca.

В данный момент находится за пределами материковой Португалии - футболист карантин отбывает в своем доме на острове Мадейра. Решение о самоизоляции было принято после того, как новый коронавирус был диагностирован у партнера Криштиану Роналду по «Ювентусу» Даниеле Ругани.

Возвращаться в Италию, где вирус распространяется активнее всего, в ближайшее время Роналду не будет. Однако он заботится о том, чтобы коронавирус не распространился так же стремительно и в Португалии. В данный момент в стране 169 заразившихся. Количество инфицированных может вырасти в самое ближайшее время.

Посему футболист, объявляя о своем решении передать отели, заявил, что готов также оплатить все необходимые расходы по поддержанию работы открывшихся больниц, а также выплатить зарплату медицинскому персоналу.

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