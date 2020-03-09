Боец UFC Алексей Кунченко считает эпидемию коронавируса полнейшим бредом

Вспышка коронавируса не беспокоит российского бойца UFC Алексей Кунченко. Он заявил, что считает эпидемию коронавируса полнейшим бредом и совершенно не беспокоится по этому поводу.

«У меня бой впереди. Мне вообще без разницы на этот коронавирус, если честно. Так что лучше не вникать в это. Это бред полный какой-то», — высказался Кунченко по поводу COVID-19.

Следующий свой бой Кунченко должен провести в Бразилиа 14 марта в рамках турнира UFC Fight Night 170.

Отметим, число зараженных COVID-19 по всему миру стремительно приближается к 130 тыс. Коронавирус уже выявлен в более чем 115 государствах. Он унес жизни более 4,7 тыс человек. В тоже время более 68 тыс зараженных удалось выздороветь.

Многие страны вводят карантинные меры и ограничивают транспортное сообщение со странами, где сейчас наиболее активно распространяется COVID-19. Вирус COVID-19 впервые обнаружен в Китае в декабре минувшего года, но китайские врачи говорят о том, что там эпидемия пошла на спад и число зараженных уже несколько дней в течение суток не превышает 100 случаев.