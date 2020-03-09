Кокорин опроверг нежелание возвращаться в «Зенит»

Сегодня, 01:18

Сергей Кузнецов

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Кокорин опроверг нежелание возвращаться в «Зенит»

Александр Кокорин, сейчас выступающий в "Сочи", опроверг утверждение в некоторых СМИ, якобы не желает снова играть в "Зените".

СМИ попытались создать конфликт где его не было, сказал Кокорин (Фонтанка).

Ранее на одном из YouTube-каналов, посвященном спортивной тематике, вышла передача о Кокорине, в которой он рассказывал о своем переходе в "Сочи", где также утверждалось о якобы нежелании Кокорина вернуться в Петербург.

Таким образом, Кокорин опроверг свои слова "Чемпионату", о том что он не желает возвращаться в "Зенит" при существующем руководстве клубе, так как "отношения испорчены".

В мае прошлого года Кокорина и его брата осудили за драку в Москве. Осенью прошлого года Кокорин был условно-досрочно освобожден и вернулся в "Зенит", но в прошлом месяце его отдали в аренду в "Сочи".

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Зенит Сочи Александр Кокорин

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Кокорин опроверг нежелание возвращаться в «Зенит»

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