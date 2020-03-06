800 росгвардейцев следили за порядком во время матча "Спартак"-"Краснодар"

Порядок на матче между "Спартаком" и "Краснодаром" обеспечивали 800 росгвардейцев и военнослужащих, сообщили в Росгвардии.

К обеспечению правопорядка на "Открытии Арене" привлекли военных Центрального округа. До начала матча стадион был обследован взрывотехниками. Вневедомственная охрана провела патрулирование близлежащих улиц.

Утверждается, что серьезные нарушения правопорядка не зафиксированы (МСК ).

Ранее сообщалось, что на станциях метрополитена в районе "Открытия Арены" был ограничен вход и выход, из-за проведения домашнего матча "Спартака", а также концерта певца Кудайбергена в "Мегаспорте".