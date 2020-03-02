Овечкин отличился дублем и вышел на первое место в гонке снайперов НХЛ

Сегодня, 15:34

Анна Лисова

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Овечкин отличился дублем и вышел на первое место в гонке снайперов НХЛ
Фото: Из открытых источников

После матча «Вашингтон Кэпиталс» - «Нью-Йорк Рейнджерс» российский нападающий Александр Овечкин вышел в лидеры гонки снайперов чемпионата Национальной хоккейной лиги.

В составе «Вашингтон Кэпиталс» Овечкин забил две шайбы противнику и сравнялся по количеству забитых шайб в нынешнем сезоне НХЛ с форвардом «Бостона» Давидом Пастрняком. Теперь на их счету по 47 шайб, при этом россиянин провел 66 матчей, тогда как Пестрняко отыграл уже 68 поединков. 

Всего же на счету Овечкина в рамках НХЛ 705 шайб. По этому показателю он опередил уже Марка Мессье и Марио Лемье, поднявшись на восьмое место среди лучших снайперов в истории лиги. В НХЛ Овечкин выступает с 2005 года.
Отметим, матч «Вашингтон Кэпиталс» - «Нью-Йорк Рейнджерс» завершился со счетом 5:6. «Рейнджерс» вырвали победу в овертайме.

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