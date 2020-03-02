Из-за короновируса чемпионат мира по хоккею-2020 могут перенести в Россию

В случае, если Швейцария не сможет провести чемпионат мира по хоккею из-за короновируса, Россия готова организовать этот турнир.

О готовности России предложить свою помощь в данном вопросе заявил президент Международной федерации хоккея Ране Фазель. Он рассказал, что Россия предлагает провести соревнования 2020 года в Сочи.

Фазель уточнил, что решение по данному вопросу может быть принято в ближайшее время, поскольку власти Швейцарии должны решить вопрос проведения массовых мероприятий 15 марта. Пока же в Швейцарии запрещены массовые мероприятия, в том числе и спортивные. Чемпионат мира по хоккею 2020 года запланирован в Цюрихе и Лозанне в период с 8 по 24 мая.

«Конечно, на тот момент, когда будет приниматься решение, до соревнований будет оставаться мало времени, но почему нет? Россия в случае необходимости может провести ЧМ», - сказал Рене Фазель.