«Реал» обыграл «Барселону» и одержал свою 100-ую победу в «Эль-Класико»

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Мадридский «Реал» обыграл каталонскую «Барселону» в матче 26-го тура чемпионата Испании и одержал свою 100-ую победу в противостоянии, известном как «Эль-Класико».
Матч состоялся в воскресенье, 1 марта, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершился счетом 2:0 на табло.
Первый тайм оказался нерезультативным. Ни одной из команд так и не удалось распечатать ворота соперника. Нули табло показывали до 71-ой минуты поединка. Голом в ворота Тер-Штегена в составе «сливочных» отличился нападающий из Бразилии Винисиус Жуниор.
В конце встречи (на 90-ой минуте) успех «Реала» закрепил доминиканец Диас Мариано.
Заметим, что этот футболист уже вошел в историю «Эль-Класико» как автор самого быстрого гола после выхода на замену. Мяч в ворота соперника он вкатил через 50 секунд после того, как появился на поле.
К тому же, Мариано впервые сыграл в матче Примеры. Для него лично - это еще и первый гол в сезоне. До этого форвард выходил на поле только в матче за Суперкубок Испании.
Напомним, после воскресного матча у «Реала» в копилке 56 очков и он вернул себе первое место в «Ла-Лиге». У «Барселоны» на один бал меньше, она занимает вторую строчку в турнирной таблице.
К слову, до этого «Эль-Класико» мадридскому «Реалу» не удавалось повергнуть «Барсу» в течение пяти игр. В личных противостояниях было зафиксировано три поражения и две ничьи.
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