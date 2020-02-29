«Реал» обыграл «Барселону» и одержал свою 100-ую победу в «Эль-Класико»

Мадридский «Реал» обыграл каталонскую «Барселону» в матче 26-го тура чемпионата Испании и одержал свою 100-ую победу в противостоянии, известном как «Эль-Класико».

Матч состоялся в воскресенье, 1 марта, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершился счетом 2:0 на табло.

Первый тайм оказался нерезультативным. Ни одной из команд так и не удалось распечатать ворота соперника. Нули табло показывали до 71-ой минуты поединка. Голом в ворота Тер-Штегена в составе «сливочных» отличился нападающий из Бразилии Винисиус Жуниор.

В конце встречи (на 90-ой минуте) успех «Реала» закрепил доминиканец Диас Мариано.

Заметим, что этот футболист уже вошел в историю «Эль-Класико» как автор самого быстрого гола после выхода на замену. Мяч в ворота соперника он вкатил через 50 секунд после того, как появился на поле.

К тому же, Мариано впервые сыграл в матче Примеры. Для него лично - это еще и первый гол в сезоне. До этого форвард выходил на поле только в матче за Суперкубок Испании.

Напомним, после воскресного матча у «Реала» в копилке 56 очков и он вернул себе первое место в «Ла-Лиге». У «Барселоны» на один бал меньше, она занимает вторую строчку в турнирной таблице.

К слову, до этого «Эль-Класико» мадридскому «Реалу» не удавалось повергнуть «Барсу» в течение пяти игр. В личных противостояниях было зафиксировано три поражения и две ничьи.