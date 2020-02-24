Стали известны результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы

Сегодня, 28 февраля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка матчей 1/8 финала Лиги Европы. Борьбу за один из главных футбольных трофеев Старого Света на данном этапе продолжают 18 команд. Они по итогам сегодняшней жеребьевки и сформировали 8 пар.
Во время сегодняшней жеребьевки не было сеянных и несеянных команд, приходилось рассчитывать только на свой фарт.
В результате выпали такие пары:
"Истанбул Башакшехир" (Турция) - "Копенгаген" (Дания)
"Олимпиакос" (Греция) - "Вулверхэмптон" (Англия)
"Рейнджерс" (Шотландия) - "Байер" (Германия)
"Вольфсбург" (Германия) - "Шахтер" (Украина)
"Интер" (Италия) - "Хетафе" (Испания)
"Севилья" (Испания) - "Рома" (Италия)
"Айнтрахт" (Германия)/"Зальцбург" (Австрия) - "Базель" (Швейцария)
ЛАСК (Австрия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия).
Первые матчи 1/8 финала пройдут уже 12 марта, ответные - 19 числа. Первые поединки пройдут на поле команд, которые указываются первыми.
Напомним, Россию в Лиге Европы в этом сезоне представляли ЦСКА и «Краснодар». К сожалению, ни армейцы, ни футболисты из Краснодара так и не смогли выйти из группы.
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