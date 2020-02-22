Бойцу ММА из Рязани за песню о Люцифере присудили поражение

Сегодня, 15:15

Сергей Нилов

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Бойцу ММА из Рязани за песню о Люцифере присудили поражение
Фото: Из открытых источников

Бойцу ММА из Рязани Михаилу Коробкову из-за песни о Люцифере группы «Коррозия металла» присудили поражение на бойцовском турнире по смешанным единоборствам «Донской атаман». Об инциденте сообщает издание «КП Рязань».

Соперником Михаила Коробкова был Султан-али Давудов из Москвы. Зрители рассказали, что рязанский боец доминировал на протяжении всего боя. Ни у кого не было даже сомнений в том, что победа достанется именно Коробкову. Но в итоге судьи назвали победителем москвича со счетом 28:29.

После оглашения результатов в зале был слышен гул и недовольство со стороны зрителей.

В итоге выяснилось, что бойца из Рязани засудили... из-за песни.

Руководитель промоутерской компании по ММА «Донской Атаман» и вице-президент Федерации СБЕ (ММА) Воронежской области Антон Фетисов вышел на ринг и растолковал, что причина судейского решения - в композиции, под которую Коробков выходил на бой.

Рязанец появился в зале под композицию группы «Коррозия металла» под названием «Мой король Люцифер», что и вызвало возмущение донского атамана.

«Завтра мы выйдем под музыку «Мой король Чикатилло», «Мой король Гитлер». Я могу сказать одно: не за это умирали мои предки. Мои друзья горцы поддержат меня! Чтобы у нас прославляли Сатану и выходили под эти песни? Есть вещи поважнее поясов!», - заявил он.

Отметим, что в ММА бойцы, преимущественно, сами определяются с песнями, под которыми выходят на бой.

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