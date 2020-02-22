Бойцу ММА из Рязани за песню о Люцифере присудили поражение

Сегодня, 15:15
Бойцу ММА из Рязани Михаилу Коробкову из-за песни о Люцифере группы «Коррозия металла» присудили поражение на бойцовском турнире по смешанным единоборствам «Донской атаман». Об инциденте сообщает издание «КП Рязань».
Соперником Михаила Коробкова был Султан-али Давудов из Москвы. Зрители рассказали, что рязанский боец доминировал на протяжении всего боя. Ни у кого не было даже сомнений в том, что победа достанется именно Коробкову. Но в итоге судьи назвали победителем москвича со счетом 28:29.
После оглашения результатов в зале был слышен гул и недовольство со стороны зрителей.
В итоге выяснилось, что бойца из Рязани засудили... из-за песни.
Руководитель промоутерской компании по ММА «Донской Атаман» и вице-президент Федерации СБЕ (ММА) Воронежской области Антон Фетисов вышел на ринг и растолковал, что причина судейского решения - в композиции, под которую Коробков выходил на бой.
Рязанец появился в зале под композицию группы «Коррозия металла» под названием «Мой король Люцифер», что и вызвало возмущение донского атамана.
Отметим, что в ММА бойцы, преимущественно, сами определяются с песнями, под которыми выходят на бой.
Сегодня, 15:15
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