Фьюри победил Уайлдера и завоевал чемпионский пояс WBС

Сегодня, 11:30

Сергей Нилов

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Фьюри победил Уайлдера и завоевал чемпионский пояс WBС
Фото: Из открытых источников

Чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер не смог отстоять свой титул в поединке с британским боксером Тайсоном Фьюри. Бой для 34-летнего американца закончился первым в карьере поражением.

Поединок Деонтей Уайлдер - Тайсон Фьюри проходил в Лас-Вегасе. Британский боксер отправил американца в технический нокаут в седьмом раунде и удостоился титула чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе.

Бой был довольно напряженным и интригующим. Уже в третьем раунде Фьюри отправил Уайлдера в нокдаун. В седьмом раунде Деонтей был зажат соперником в углу ринга.

В результате тренер американце решил бросить полотенце, после чего поединок был остановлен, а победителем объявлен Тайсон Фьюри. Как это было - смотрите на видео боя.

Отметим, что поединок Уайдер Фьюри был одним из самых ожидаемых. Спортсмены уже боксировали на ринге в 2018 году. В том бою судьи не смогли выявить победителя и присудили ничью.

До встречи с американцем Фьюри одержал в своей карьере 29 побед, 20 из которых - нокаутом. Уайлдер 42 раза праздновал победу на ринге, в 41 бою отправлял соперников в нокаут. Титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжеломм весе у него был с января 2015 года. До боя с Тайсоном он провел 10 успешных защит своего чемпионского пояса.

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