Названа причина обысков у российских биатлонистов

Сегодня, 14:07

Анна Лисова

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Названа причина обысков у российских биатлонистов
Фото: Из открытых источников

В Италии прошли обыски в отеле, где поселились российские биатлонисты, прибывшие на чемпионат.
Обыски в отеле сборной РФ подтвердил глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев. Он уточнил, что обыски были проведены по запросу Международного союза биатлонистов. IBU обратился в полицию из-за того, что личный тренер лидера сборной РФ Александра Логинова находится на чемпионате по чужой аккредитации.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий ГУберниев рассказал, что в итальянском Антхольце в номерах сборной РФ по биатлону утром в субботу, 22 февраля, были проведены обыски. Полиция пришла с обысками в отель в шесть утра. Из номера Александра Логинова изъяли ноутбук и телефон.
ТАСС, ссылаясь на информацию, предоставленную Корпусом карабинеров автономной провинции Больцано, сообщает, что обыски связаны с подозрением в употреблении допинга.

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