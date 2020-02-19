Названа причина обысков у российских биатлонистов

В Италии прошли обыски в отеле, где поселились российские биатлонисты, прибывшие на чемпионат.

Обыски в отеле сборной РФ подтвердил глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев. Он уточнил, что обыски были проведены по запросу Международного союза биатлонистов. IBU обратился в полицию из-за того, что личный тренер лидера сборной РФ Александра Логинова находится на чемпионате по чужой аккредитации.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий ГУберниев рассказал, что в итальянском Антхольце в номерах сборной РФ по биатлону утром в субботу, 22 февраля, были проведены обыски. Полиция пришла с обысками в отель в шесть утра. Из номера Александра Логинова изъяли ноутбук и телефон.

ТАСС, ссылаясь на информацию, предоставленную Корпусом карабинеров автономной провинции Больцано, сообщает, что обыски связаны с подозрением в употреблении допинга.