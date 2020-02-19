Дагестанский борец Пайзутдин Алиев, сломавший шею на турнире в Петербурге, переведен из реанимации

Дагестанский борец Пайзутдин Алиев, получивший тяжелую травму позвоночника в ходе соревнований по грэпплингу в Санкт-Петербурге, переведен из реанимации в обычную палату. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

По его информации, после одной проведенной операции состояние спортсмена значительно улучшилось. В данный момент 25-летний Пайзутдин уже чувствует конечности и может ними немного шевелить. Борец также начал разговаривать со своими родными и близкими.

Ему предстоит пережить еще одну сложную операцию. В данный момент его к ней готовят медики.

Трагедией с Пайзутдином Алиевым прониклись не только россияне, но и жители других стран. Материальную помощь семье пострадавшего спортсмена оказывают британцы, американцы, жители Казахстана и другие.

Напомним, инцидент произошел на турнире в городе на Неве в первых числах февраля. Спортсмен в ходе поединка сломал шею. Тогда у него были парализованы руки и ноги, он совсем не чувствовал свои конечности.