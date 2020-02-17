Во Франции футболист укусил соперника за пенис и получил дисквалификацию сроком на 5 лет

Игрока футбольного клуба «Сотрих» из Франции за укус соперника ниже пояса дисквалифицировали на 5 лет.

По информации спортивных СМИ, инцидент между футболистами произошел после матча команд «Сотриха» с «Тервиллем», на автомобильной парковке. В ходе вспыхнувшей драки футболист «Сотриха» укусил за пенис футболиста «Тервилля».

Как уточняет Le Republicain Lorrain, ссылаясь на AFP, укус был очень сильным. Пострадавшему понадобилась помощь медиков. Врачи наложили ему аж десять швов. Его также отстранили от футбола, но на гораздо меньший срок - всего на полгода.

К слову, сам матч, из-за которого потом разгорелось столь бурное выяснение отношений, завершился со счетом 1:1.

«Тервилль» мог получить свое первое очко в сезоне, но клуб за невыполнение своих обязательств по обеспечению безопасности в качестве хозяев был лишен сразу двух очков. Также ему выписали штраф на 200 евро.