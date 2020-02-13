«Манчестер Юнайтед» обыграл «Челси» на выезде

Сегодня, 09:35
Матч «Челси» - «Манчестер Юнайтед» завершился победой «красных дьяволов».
Это уже вторая победа МЮ в противостоянии с «Челси» в этом сезоне. В этот раз они сошлись на футбольном поле в рамках 26-го тура чемпионата Англии. Гости выиграли у хозяев спортивной арены, забив два безответных мяча.
Накануне матча букмекеры заявляли, что выше оценивают шансы на победу «Челси». Тем не менее, манкунианцы не дали сбыться этим прогнозам.
Открыл счет в матче французский форвард «Манчестер Юнайтед» Энтони Марсьяль. Он забил гол в ворота соперников на 45-й минуте игры. Закрепить успех гости смогли во втором тайме. Отличиться удалось английскому защитнику Харри Магуайру, который забил гол в ворота соперника на 66-й минуте встречи.
После этого матча МЮ, набрав 38 очков, вышел на седьмое место в турнирной таблице АПЛ. «Челси» же, с 41 очками, идет четвертым.
«Челси» - «Манчестер Юнайтед» 0:2
45-я минута – 0:1 – Энтони Марсьяль
66-я минута – 0:2 – Харри Магуайр
Сегодня, 09:35
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