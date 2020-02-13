Биатлонист Самуэльссон подвергся угрозам со стороны россиян после критики Логинова

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Скандинавские биатлонисты пожаловались СМИ на угрозы со стороны фанатов россиянина Александра Логинова. Швед Себастьян Самуэльссон даже закрыл комментарии на личной страничке в социальной сети.
Гром грянул после того, как российский биатлонист Александр Логинов выиграл золотую медаль в спринтерской гонке на мировом первенстве. Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон не смог не прокомментировать эту победу. В разговоре с журналистами он снова взял в оборот свою излюбленную тему - допинг.
Спортсмен также поведал, что его Instagram начал пестреть негативными комментариями со стороны россиян, в том числе откровенными угрозами, поэтому он вынужденно отключил возможность комментирования.
Норвежский биатлонист Кристиансен был более сдержанным. Он вспомнил, как когда-то облачился в футболку с изображением Путина и также получил множество угроз со стороны россиян. Хотя не исключает, что и в его стране имеются интернет-тролли. Что же касается победы Логинова, ее он считает вполне заслуженной. Биатлонист признает, что объективно Александр сейчас сильнее.
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