Биатлонист Самуэльссон подвергся угрозам со стороны россиян после критики Логинова

Скандинавские биатлонисты пожаловались СМИ на угрозы со стороны фанатов россиянина Александра Логинова. Швед Себастьян Самуэльссон даже закрыл комментарии на личной страничке в социальной сети.

Гром грянул после того, как российский биатлонист Александр Логинов выиграл золотую медаль в спринтерской гонке на мировом первенстве. Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон не смог не прокомментировать эту победу. В разговоре с журналистами он снова взял в оборот свою излюбленную тему - допинг.

«Тебя дисквалифицируют за ЭПО, а потом ты возвращаешься и выигрываешь золото чемпионата мира. Это позор для всего спорта», - заявил Самуэльссон в интервью Aftonbladet.

Спортсмен также поведал, что его Instagram начал пестреть негативными комментариями со стороны россиян, в том числе откровенными угрозами, поэтому он вынужденно отключил возможность комментирования.

Норвежский биатлонист Кристиансен был более сдержанным. Он вспомнил, как когда-то облачился в футболку с изображением Путина и также получил множество угроз со стороны россиян. Хотя не исключает, что и в его стране имеются интернет-тролли. Что же касается победы Логинова, ее он считает вполне заслуженной. Биатлонист признает, что объективно Александр сейчас сильнее.

«У него мутное прошлое с дисквалификацией за ЭПО, но сейчас мы соревнуемся на равных условиях. Мы должны уважать правила. Нужно признать, что сегодня Логинов сильнее», — цитирует Кристиансена Dagbladet.