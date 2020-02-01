Кокорин дал согласие на переход в «Сочи». Его зарплата повысится в 125 раз

Сегодня, 17:47

Александр Зуев

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Кокорин дал согласие на переход в «Сочи». Его зарплата повысится в 125 раз

Агент Александра Кокорина подтвердил согласие футболиста на переход из «Зенита» в ФК «Сочи» до конца нынешнего сезона. На новом месте работы он будет получать 2 млн. рублей. В «Зените» его заработок составлял 16 тыс. рублей – минимальная ставка для Петербурга. 

По данным «Фонтанки.ру» в настоящее время нападающий находится на сборах в Турции в составе «Зенита-2». 

В четверг Борис Ротенберг, хозяин сочинского клуба, сообщил журналистам от том, что у него была серьезная беседа с Кокориным, в результате которой удалость прийти к согласию. 

«Вчера я встретился с Сашей, мы с ним поговорили, провели переговоры. Ему нужно играть, попадать в сборную России. Договорились, что весеннюю часть он проведет в "Сочи"», – сказал Ротенберг. 

Напомним, в январе Кокорин, несмотря на договоренность между «Зенитом» и «Сочи» категорически отказался переходить в южную команду, за что был переведен в «Зенит-2».

Кокорин Зенит Сочи переход

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Кокорин дал согласие на переход в «Сочи». Его зарплата повысится в 125 раз

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