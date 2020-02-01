Олимпийская чемпионка Ксения Столбова объявила о завершении карьеры фигуристки

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ксения Столбова объявила о завершении своей карьеры. Сообщение об этом появилось на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

Спортсменка поведала, что уже оформлены все документы о выводе ее из состава сборной России. Ксения Столбова также поблагодарила всех, кто также приложил толику к ее спортивным победам.

«Хочу поблагодарить всех своих наставников и людей, которые помогали мне на протяжении всей моей спортивной карьеры, Федерацию фигурного катания России, моих родных и близких людей и, конечно, болельщиков всего мира. Я с вами не прощаюсь, а говорю: «До встречи», - сказала фигуристка. Последняя фраза позволяет надеяться на то, что Столбова не уйдет из большого спорта и, возможно, сумеет реализовать себя как тренер.

Напомним, в 2014 году на Олимпийских Играх в Сочи Ксения Столбова в дуэте с Федором Климовым выиграла золотую медаль в командном турнире фигуристов, а также серебро в состязании спортивных пар.

Этот дуэт также становился трижды серебряным и единожды бронзовым призером чемпионатов Европы. Столбова и Климов также завоевали серебряную медаль на ЧМ-2014 и одержала победу в финале Гран-при сезона-2015/16.