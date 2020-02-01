Глава РУСАДА Ганус сообщил об угрозах в России

Сегодня, 09:42

Анна Лисова

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Глава РУСАДА Ганус сообщил об угрозах в России

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус сообщил о том, что в России ему угрожали.
В интервью изданию Washington Post Юрий Ганус рассказал, что после изменений в базе Московской антидопинговой лаборатории он неоднократно слышал угрозы в свой адрес. По его словам, звучали также угрозы убийством.

«Я обеспокоен этим. Когда кто-то пытался надавить на меня, я сказал: «Я работаю на национальные интересы. На какие интересы работаете вы?» — рассказал Ганус.

Ганус отметил, что сейчас ему и его коллегам приходится выполнять огромную работу, чтобы разрушить «многолетний лед толерантности к допингу». Тем не менее, сдаваться он не намерен, поскольку только так можно будет «расчистить дорогу для чистых атлетов».
По словам Гануса, в его понимании патриотизм – это не преданность чиновникам или президенту. Патриотизм — это преданность стране. Поэтому он намерен сделать все, что в его силах, чтобы российские спортсмены не становились фигурантами допинговых скандалов, пишет Газета.Ру.
Напомним, в конце минувшего года исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории. В качестве одной из мер был введен 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира) и лишение права их принимать. Российские спортсмены могут участвовать в них только если докажут свою непричастность к любым допинговым нарушениям. Российская сторона оспаривает это решение в CAS.

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