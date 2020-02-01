В РУСАДА прокомментировали сообщение об отстранении России от ЧМ-2022

Новость о том, что Россию могут отстранить от участия в чемпионате мира по футболу, который запланирован на 2022 год, не имеет официального подтверждения.

Об этом заявил генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус.

Накануне арабское издание BeIN Sports со ссылкой на собственные источники сообщило, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило России, что ее сборная не сможет участвовать в ЧМ-2022.

«Никаких официальных документов от WADA на данную тему мы не получали. Я считаю, что для подобного рода заявлений, пока идет судебное разбирательство, еще слишком рано», - подчеркнул Ганус.

Никаких уведомлений о статусе сборной России по футболу на ЧМ-2022 не получал от WADA и Российский футбольный союз.

В декабре минувшего года WADA согласился с рекомендациями комитета по соответствию (CRC) касательно отстранения российских спортсменов на 4 года от участия в крупных международных соревнованиях. Но это решения РУСАДА не признает, заявляя, что оно не соответствует всемирному антидопинговому кодексу. Данное решение в силу еще не вступило, поскольку российская сторона настояла на рассмотрении его правомерности Спортивным арбитражным судом в Лозанне.

Напомним, чемпионат мира по футболу 2022 будет проходить в Катаре. В свою очередь глава CRC Джонатан Тейлор ранее заявил, что если российские футболисты выйдут в финальную часть ЧМ-2022, то им придется выступать на турнире под нейтральным флагом.