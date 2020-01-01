Американский журналист предложил Туктамышевой выступать за Канаду

Известный спортивный журналист Филип Херш (США) предложил фигуристкам из России рассмотреть вариант смены спортивного гражданства.

«Смотря на результаты выступления девушек на чемпионате Канады, российским фигуристкам стоило бы изучить семейное древо, чтобы узнать, нет ли у них в семье канадских корней. Лизетт Туктамышева, может займешься?», - написал журналист в своем Twitter.

Напомним, что на минувшем чемпионате России по фигурному катанию 23-летняя Елизавета Туктамышева заняла только 4-е место и не сумела пробиться в основной состав команды России на предстоящий чемпионат Европы.

Американский журналист таким образом предложил российской фигуристке выход из этой ситуации.

«И Туктамышева, и Медведева, и Загитова вместе бы выступали на международных соревнованиях, а на чемпионате Европы российские девушки заняли бы первых шесть мест», – добавил Херш.

К слову, в комментариях канадские поклонники российской спортсменки поддержали преложение Херша.