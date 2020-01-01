Украинский боксер Владимир Кличко допустил возможность выступления в UFC

Украинский боксер Владимир Кличко, экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям WBO, IBF, IBO и WBA, заявил, что в будущем может попробовать выступать в UFC. Мнение прославленного спортсмена приводит издание Business Insider.

Владимир Кличко отметил, что в UFC успешным стать нелегко, поскольку в смешанных единоборствах конкуренция чрезвычайно серьезная.

«Я испытываю большое уважение к участникам боев. Думаю, я бы мог попробовать свои силы в UFC», - цитирует портал слова боксера.

Кличко-младший добавил, что помешать ему выступать на турнирах под эгидой промоушна могут боли в спине, которые он уже давно испытывает.

Напомним, Владимир Кличко за свою карьеру успел провести 69 боев, 64 из которых завершились его победами, а 5 - поражениями. 53 поединка боксер завершил уверенными нокаутами.

Последний раз Кличко-младший выходил на ринг в 2017-ом, тогда он проиграл в 11 раунде (технический нокаут) прославленному британцу Энтони Джошуа.