Бой Конора Макгрегора и Дональда Серрона состоится на первом турнире UFC в 2020 году

В рамках первого в 2020 году турнира UFC состоится бой ирландца Конора Макгрегора против американского бойца Дональда Серроне.

Бой Макргегор – Серроне станет главным боем турнира, который начнется в ночь на 19 января по московскому времени в Лас-Вегасе.

Этот бой станет первым для Макгрегора после поражения в поединке с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. И если Макргегор победит Серроне, то может вновь сойтись в октагоне со своим предыдущем соперником. Стоит отметить, что Нурмагомедову Макрегор проиграл бой на арене T-Mobile, где в этот раз и сойдется в поединке Серроне.



В этот раз большинство зрителей, купивших билеты на турнир, ожидают выхода на октагон ирландского бойца. Как рассказал президент UFC Дана Уайт, билеты на турнир были распроданы лишь за несколько минут. Выручка от их продажи составила около 10 млн долларов.

Сражаться Макгрегор и Серроне будут в полусреднем весе. Это привычная категория для американца, а ирландский боец выбрал ее как оптимальный вариант после длительного перерыва.

Российским зрителям стоит запомнить, что начнутся бои основного карда, который возглавляют Серроне и Макрегор, в 06:00 мск. Бой Макгрегора против Серроне ориентировочно начнется в 7:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию поединка Конора Макгрегора против Дональда «Ковбоя» Серроне в России покажет «Рен ТВ». Также смотреть за ходом бой можно будет в Сети онлайн на сайтах спортивных телепорталов.

Фаворитом противостояния считается ирландский экс-чемпион. Ставки на победу Макгрегора принимаются с коэффициентом 1,33. А успех Ковбоя оценивается котировкой 3,30.