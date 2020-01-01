Конор Макгрегор рассказал о гонораре за бой с Хабибом Нурмагомедовым

Боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор сообщил, сколько ему принес бой против россиянина Хабиба Нургмагомедова.

Ирландец Конор Макгрегор и россиянин Хабиб Нурмагомедов сошлись в октагоне в октябре 2018 года. Тогда бой завершился победой Нурмагомедова. Макгрегор же прервал свою карьеру профессионального бойца.

В интервью ESPN Ариэлю Хельвани 31-летний Макгрегор рассказал, что заработал на поединке против россиянина 50 млн долларов. Он также выразил уверенность, что сможет стать миллиардером к своему 35-летию.

18 января Кононр Макгрегор возвращается в октагон. Это будет его первый поединок после проигрыша Нурмагомедову. Макгрегор сразится с американцем Дональдом Серроне. Он рассчитывает, что этот бой принесет ему 80 млн долларов. Интересно, что гонорар соперника Макгрегора, как стало известно ранее, составит 5 млн долларов.

Напомним, бой против Макгрегора принес Нурмагомедову чемпионский пояс UFC в легком весе. Уже после оглашения победителя в октагоне и за его пределами вспыхнула потасовка с участием спортсменов и их секундантов. Макгрегору пришлось уплатить штраф в размере 50 тыс долларов, а также шесть месяцев он не мог выходить в октагон.

Нурмагомедов уже прокомментировал предстоящий бой Макгрегора и Серроне. По его мнению, Серроне боится этого поединка.

«Мышление очкошника», — написал в инстаграм-сторис Хабиб Нурмагомедов, комментируя слова Серроне касательно предстоящего поединка.