Капитан канадской сборной принес извинения за свое поведение при исполнении гимна России

Сегодня, 09:07

Александр Зуев

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Капитан канадской сборной принес извинения за свое поведение при исполнении гимна России

Накануне в Чехии молодежная сборная РФ обыграла канадцев с разгромным счетом 6:0. По окончании матча в честь победителей был исполнен российский гимн. Капитан команды соперников Хэйтон не обнажил голову, как все остальные, оставшись в шлеме. Капитан сборной РФ Денисенко сделал коллеги замечание, а когда пришло время рукопожатий, никто из россиян не протянул ему руку, сообщает ТАСС

Позже Хэйтон извинился, списав свое поведение на плохое эмоциональное состояние после проигрыша: он якобы так задумался о причинах поражения, что не услышал даже гимна. 

«Я приношу извинения российской команде и ее болельщикам за то, что не снял шлем во время исполнения гимна России. Как лидер этой команды я пытался проанализировать прошедший матч и понять, что нам нужно изменить в своей игре. Поэтому во время гимна я был потерян», – сказал он. 

Капитан канадцев добавил также, что российские хоккеисты играли великолепно, и его досадная ошибка не сможет умалить их заслуг.

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