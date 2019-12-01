Капитан канадской сборной принес извинения за свое поведение при исполнении гимна России

Накануне в Чехии молодежная сборная РФ обыграла канадцев с разгромным счетом 6:0. По окончании матча в честь победителей был исполнен российский гимн. Капитан команды соперников Хэйтон не обнажил голову, как все остальные, оставшись в шлеме. Капитан сборной РФ Денисенко сделал коллеги замечание, а когда пришло время рукопожатий, никто из россиян не протянул ему руку, сообщает ТАСС.
Позже Хэйтон извинился, списав свое поведение на плохое эмоциональное состояние после проигрыша: он якобы так задумался о причинах поражения, что не услышал даже гимна.
Капитан канадцев добавил также, что российские хоккеисты играли великолепно, и его досадная ошибка не сможет умалить их заслуг.
Комментировать