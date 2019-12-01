Олимпийского чемпиона удивило молчание российских спортсменов после санкций WADA

Российских чиновников, «уличенных» специалистами WADA в манипуляциях с допинг-пробами спортсменов, не научили прошлые дисквалификации. Они продолжают «химичить», ставя на карту будущее «чистых» атлетов, не имеющих к скандалу никакого отношения. С чиновниками всё более или менее понятно, но почему молчат спортсмены, задается вопросом 22-летний шведский биатлонист Самуэльссон, олимпийский чемпион.
Ранее Самуэльссон потребовал извинений за употребление запрещенных стимуляторов у вернувшегося в большой сорт биатлониста Александра Логинова. Он также заявлял, что из-за своей непримиримой позиции к «грязным» спортсменам регулярно получает угрозы от российских болельщиков.
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