Олимпийского чемпиона удивило молчание российских спортсменов после санкций WADA

Российских чиновников, «уличенных» специалистами WADA в манипуляциях с допинг-пробами спортсменов, не научили прошлые дисквалификации. Они продолжают «химичить», ставя на карту будущее «чистых» атлетов, не имеющих к скандалу никакого отношения. С чиновниками всё более или менее понятно, но почему молчат спортсмены, задается вопросом 22-летний шведский биатлонист Самуэльссон, олимпийский чемпион.

«Ведь они в данной ситуации наиболее уязвленные. Они даже не знают, будут ли соревноваться на чемпионате мира. Для них это ужасное положение. Было бы неплохо, если бы кто-то из них высказался. Я очень удивлен их молчанием», – цитирует биатлониста Лента.ру

Ранее Самуэльссон потребовал извинений за употребление запрещенных стимуляторов у вернувшегося в большой сорт биатлониста Александра Логинова. Он также заявлял, что из-за своей непримиримой позиции к «грязным» спортсменам регулярно получает угрозы от российских болельщиков.