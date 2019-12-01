Шведский биатлонист Самуэльссон описал Россию в трех словах

Олимпийский чемпион по биатлону из Швеции Себастьян Самуэльссон удивил журналистов своим ассоциативным видением России. Когда спортсмена попросили описать страну тремя словами, он, не задумываясь, произнес: «Огромная. Успешная. Медведи».

Во время недавнего интервью у Себастьяна Самуэльссона журналисты поинтересовались, в какую бы страну и какой город он желал бы отправиться в путешествие. Ответ биатлониста удивил спортивного комментатора. Из тысяч городов мира Себастьян назвал Москву, выразив уверенность в том, что побывать в столице РФ «было бы круто».

После этого корреспондент попросил звезду биатлона описать Россию, ограничившись при этом тремя только словами.

«Большая. Успешная. С медведями», - выпалил Самуэльссон.

Оказывается, у биатлониста, как и у многих, Россия ассоциируется с белыми медведями, которые свободно разгуливают по улицам.

Напомним, ранее швед поддержал бойкотирование проводимых в России соревнований, а также дисквалификацию отечественных биатлонистов.